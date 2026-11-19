В Китае в воде обнаружили тело пропавшего ранее гражданина России. Родственникам предстоит решить вопросы с транспортировкой тела на родину, перелетами и организацией похорон, сообщила его сестра в соцсетях.

У погибшего остался годовалый сын. Забота о нем теперь ложится на плечи близких.

Сестра попросила неравнодушных людей поддержать семью материально. Она поблагодарила всех, кто помогал с распространением информации в дни поисков.

Ранее супруга моряка рассказывала, что ее муж бесследно исчез 8 ноября в китайском городе Чжоушань (провинция Чжэцзян). Мужчина вызвал такси, чтобы добраться до судна «Мыс Олюторский», на котором работал, однако на борт так и не поднялся. Всю дорогу он поддерживал связь с женой, но в районе паромной переправы его телефон внезапно перестал отвечать. Сигнал геолокации оборвался.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.