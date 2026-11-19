Начался прием заявок на XIV премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». Ее вручают с 2013 года, за этот период лауреатами стали более 13 тыс. человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что премия открывает неравнодушных, отзывчивых и решительных людей с большим сердцем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Награда объединяет людей, которых можно назвать современными героями. Среди них участники СВО и те, кто меняет жизнь в Подмосковье с помощью добрых дел и волонтерских проектов. Основным приоритетом премии в последние годы является поддержка участников спецоперации и членов их семей. 2026 год не стал исключением. Заявки принимают с 19 по 29 ноября.

«С 2013 года премия открывает нам неравнодушных, отзывчивых и решительных людей с большим сердцем. Жители Подмосковья умеют объединяться ради общего дела — мы видели это в разное время: и в период пандемии несколько лет назад, и сейчас, когда забота и поддержка важны для фронта и всех, кто защищает родину. Наша премия целиком об этом», — заявил Воробьев.

Губернатор выразил надежду, что жители Подмосковья опять отправят большое количество заявок, расскажут вдохновляющие истории о благородных и добрых поступках. Члены жюри определят наиболее достойных кандидатов. Однако для организаторов важны все жители, которые не остаются в стороне и помогают в соответствии с зовом сердца.

«Особенно ценно, что для многих победителей эта награда — не просто признание личных заслуг, а также стимул двигаться дальше на благо нашего Подмосковья и нашей любимой страны», — добавил Воробьев.

Список наград и номинаций

В 2026 году призовой фонд премии составит 80 млн рублей. Награды собираются вручать победителям в четырех номинациях.

Первая называется «Герои на службе». Запланированы 35 премий по 1 млн рублей. Выиграть могут участники СВО за боевые заслуги, мужество и защиту государства.

Вторая номинация — «Герои в тылу». Предусмотрены 20 премий по 1 млн рублей для ветеранов СВО, которые вернулись в родной регион, однако все еще служат родине. Потенциальные победители запускают социальные инициативы, занимаются волонтерством, оказывают помощь боевым товарищам, их семьям, и людям, которые оказались в непростой ситуации.

Третья номинация — «Защитники неба». Будут выданы 10 премий по 1 млн рублей. Выиграть могут люди, которые защищают Московскую область от ударов БПЛА ВСУ.

Четвертая номинация называется «Доброе дело». В рамках нее будут выданы 30 премий по 500 тыс. рублей. Выиграть их можно за волонтерские проекты, поддержку участников спецоперации и их родственников, спасение людей во время чрезвычайной ситуации и заботу о людях, которым необходима помощь.

Алгоритм подачи заявки

Для подачи заявки необходимо пройти регистрацию на сайте премия-мырядом.рф и подтвердить e-mail. Затем нужно заполнить анкету. В ней необходимо подробно рассказать про реализованный проект или совершенный героический поступок. Также нужно указать результаты и приложить документы, которые подтвердят эту информацию.

На следующем этапе предстоит пройти модерацию. После проверки заявка появится на сайте в разделе «Участники».

Выдвинуть кандидата может как автор проекта, герой, так и его законный представитель или же инициативная группа (от пяти людей). Подробные сведения о правилах участия и сроках доступны на официальном сайте премии.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.