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Путин после встречи с Трампом был в отличном настроении — Ушаков

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп на двусторонних переговорах в китайском Шэньчжэне обсудили урегулирование украинского конфликта и актуальные вопросы отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

По словам Ушакова, диалог прошел хорошо. Путин покинул зал переговоров в отличном настроении.

На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, видно, как Владимир Путин быстрым шагом выходит в просторный холл в окружении членов российской делегации, сотрудников службы безопасности и журналистов. Затем спускается по широкой лестнице, застеленной красной ковровой дорожкой.

Ушаков также уточнил, что каких-либо особо важных заявлений по итогам состоявшейся беседы не прозвучало. Стороны сосредоточены на подготовке к предстоящей трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая.

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