Собака долго смотрит в окно: когда это становится тревожным знаком

С приходом холодов собаки часто начинают подолгу смотреть в окно. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что это не случайность.

«Холодный сезон влияет не только на людей, но и на собак. За этим — не просто общие фразы вроде „осенней или зимней хандры“, а реальные причины. Одно из главных, что приносит с собой смена сезонов для собак, — это более низкий уровень обогащения среды», — отметил он.

Одна из причин связана с недостатком впечатлений. Из-за непогоды и короткого светового дня прогулки сокращаются, а запахов вокруг становится меньше. Окно в таком случае заменяет телевизор и становится источником новостей, по которым питомец следит за окружающим миром. Кроме того, осенью и зимой собаки инстинктивно выбирают самое солнечное место в доме, и у окна оно обычно еще и теплое из-за батареи.

Породы с охотничьими или сторожевыми инстинктами окно притягивает круглый год. Охотники высматривают добычу, которую на снегу заметить проще, а сторожа контролируют территорию.

Когда поведение говорит о стрессе, а не об интересе

Другое дело — тревожность. Если распорядок дня изменился и собаку чаще оставляют одну, она может ждать хозяина у окна или таким образом справляться со стрессом. Тогда меняется и поведение в целом.

Кинолог перечисляет признаки, на которые стоит обратить внимание:

питомец лает;

портит вещи;

зажимается;

беспокоится без причины.

Если такой набор появился на фоне изменившегося распорядка или частого одиночества, речь может идти не о любопытстве к двору, а о способе справиться со стрессом.

Отдельно — возрастные собаки

У стареющих собак долгие взгляды в окно иногда связаны с когнитивной дисфункцией, и это требует наблюдения у ветеринара.

Отдельно эксперт отмечает: если поведение началось внезапно или что-то настораживает, стоит проверить здоровье у ветеринарного врача.

Нужно ли запрещать собаке смотреть в окно: ответ кинолога

Если такое занятие никому не вредит, переживать не нужно. Голубев советует не запрещать его, а обогащать среду: больше занимать собаку игрушками, поиском лакомств и нюхательными ковриками, при хорошей социализации чаще бывать в гостях или приглашать гостей домой, а на прогулку брать лакомства и утеплять питомца. Важно помнить о безопасности: само окно или балкон может стать угрозой, поэтому следите, чтобы собака не опиралась на стекло и сетку и не выпала с высоты.

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