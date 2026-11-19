В столице начался прием заявок на первый конкурс профессионального мастерства «Эффективная Москва». Конкурс призван выявить эффективные решения, разработанные для совершенствования рабочих процессов в органах исполнительной власти города, а также специалистов, внедряющих такие практики, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что Москва является огромным мегаполисом с тысячами организаций, многомиллионным населением и сложнейшей городской инфраструктурой, для управления которой требуется решение задач самого высокого уровня сложности. В таких условиях необходимо постоянно искать и внедрять инструменты, повышающие результативность принимаемых в городе решений.

«Конкурс „Эффективная Москва“ станет новой профессиональной традицией для сотрудников Правительства Москвы. Его цель — сформировать передовые подходы к управлению и разработать решения, которые послужат импульсом для роста всей столицы. Конкурс станет площадкой, где мы собираем практики, уже доказавшие свою результативность, оцениваем их потенциал и создаем условия для их дальнейшего развития», — подчеркнула Мария Багреева.

Конкурс проводят в трех направлениях, выявляющих передовые подходы по повышению результативности — «Экономика результата», «Цифровая эффективность» и «Эффективный процесс». Предусмотрены и спецноменации — «Знатоки экономики», «Лучшая видеовизитка» и «мастерство команды».

По итогам конкурса сформируют городской банк лучших решений. В дальнейшем они будут тиражироваться в организациях правительства столицы. Победители получат сертификаты для обучения у ведущих экспертов.

«За каждым улучшением стоят люди, которые делают процессы быстрее, проще и технологичнее. В конкурсе „Эффективная Москва“ важен не только результат, но и то, как команда его достигла. Профессиональные конкурсы помогают выявлять эффективные решения, поддерживать и отмечать вклад команд и применять удачные практики в других направлениях», — пояснила руководитель Управления кадровых сервисов Правительства Москвы Полина Логинова.

Подать заявку и узнать подробную информацию о конкурсе можно на сайте конкурса. Заявки принимают до 31 декабря текущего года.

Управление кадровых сервисов Правительства Москвы и Департамент экономической политики и развития города Москвы выступают организаторами конкурса.

Больше информации об экономике столицы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.