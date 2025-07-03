В Мытищах проверили ход капитального ремонта в микрорайоне Пироговский

В рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Новая школа» секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая проверила ход капитального ремонта будущей начальной школы образовательного комплекса № 19 Мытищ, сообщили в пресс-службе округа.

Начальная школа образовательного комплекса № 19 в микрорайоне Пироговский — важный социальный объект.

«Еженедельно вместе с коллегами проводим выездные проверки хода реконструкции и динамики работ», — сказала Юлия Купецкая.

На сегодняшний день на объекте задействовано 190 рабочих. Ведутся черновая отделка помещений, штукатурка и покраска стен, монтаж инженерных коммуникаций, устанавливаются оконные блоки. Реализуя подобные проекты, государство реализует свою главную цель — заботу о благополучии граждан и создании лучших условий для воспитания и обучения подрастающих поколений.

Открытие школы планируется 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.