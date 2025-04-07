Станцию метро «Крылатское» снова открыли для пассажиров после задымления Транспорт сегодня в 08:50 Фото - © Медиасток.рф

Станция метро «Крылатское» снова открыта для пассажиров. Она работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее станцию «Крылатское» закрывали для проверки инфраструктуры. Предположительно, там произошло задымление. Как сообщил MSK1.RU, на станции загорелся электрощит. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. «Мосгортранс» ранее выделил 30 автобусов для организации компенсационного маршрута КМ от станции метро «Строгино» до «Молодежной» на время закрытия «Крылатского».