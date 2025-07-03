Свыше 700 новых нежилых объектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Более 17,5 тыс. человек получили новые рабочие места вблизи местожительства в первом полугодии 2025 года, благодаря вводу в эксплуатацию новых нежилых объектов. Это на 6 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Подводя итоги первого полугодия 2025 года, центр содействия строительству отмечает, что в первом полугодии 2025 года введено в эксплуатацию 713 новых нежилых объектов, что на 258 больше, чем в первом полугодии 2024 года, а их общая площадь превышает 2,1 млн квадратных метров (в 1 полугодии 2024 года — 1,5 млн квадратных метров).

При сопровождении ЦСС выданы разрешения на строительство еще 1286 новых нежилых объектов, объем инвестиций в реализацию которых оценивается в 194 млрд. рублей. При этом за аналогичный период прошлого года разрешения на строительство получили 1 143 объекта, а объем инвестиций в них составил 173 млрд рублей.

Такой рост числа объектов строительства, объема инвестиций и количества рабочих мест связан с масштабной цифровой трансформацией работы центра, которая позволяет в разы сократить сроки выхода на стройку, избавляя при этом застройщиков от излишних бюрократических процедур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.