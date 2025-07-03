Около 30 тыс заявлений для назначения выплаты на новорожденного подали в Подмосковье

На портале госуслуг Подмосковья подано свыше 29,6 тыс. заявлений на оформление выплаты для приобретения предметов и средств для ухода за новорожденными детьми. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Семья имеет право на выплату, если ранее она не получала подарочный набор. Оформить услугу могут родители на детей, которые родились в Московской области. Сумма выплаты составляет 20 тыс. рублей.

Услуга «Предоставление выплаты на приобретение предметов и средств для ухода за новорожденными детьми» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». При подаче заявления необходимо заполнить данные свидетельства о рождении, а также банковские реквизиты. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты деньги поступят на счет.

В услугу внедрен сервис предпроверки ранее поданного заявления, который помогает сократить количество отказов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.