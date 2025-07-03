Минобороны подтвердило гибель генерал-майора Гудкова под Курском

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Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ и бывший командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков погиб в Курской области 2 июня. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Гудков вместе с товарищами выполнял боевое задание в одном из приграничных районов. В итоге он погиб вместе с другими военными.

В Минобороны отметили, что гибель генерал-майора во время работы произошла 2 июня 2025 года. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в связи с гибелью Гудкова свои соболезнования друзьям, близким и семье Героя России принес губернатор Приморского края Олег Кожемяко.