Минобороны подтвердило гибель генерал-майора Гудкова под Курском
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Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ и бывший командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков погиб в Курской области 2 июня. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, Гудков вместе с товарищами выполнял боевое задание в одном из приграничных районов. В итоге он погиб вместе с другими военными.
В Минобороны отметили, что гибель генерал-майора во время работы произошла 2 июня 2025 года. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в связи с гибелью Гудкова свои соболезнования друзьям, близким и семье Героя России принес губернатор Приморского края Олег Кожемяко.