В Курской области погиб замглавнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков

В Курской области трагически погибли российские военные, среди которых был гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам Кожемяко, Герой России, Герой Приморья, замглавнокомандующего ВМФ РФ и бывший командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ пал смертью храбрых вместе с боевыми товарищами во время выполнения одного из заданий.

«Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — рассказал Кожемяко.

По словам губернатора Приморского края, вместе с Михаилом Гудковым погиб его товарищ Нариман Шихалиев. Олег Кожемяко выразил соболезнования семьям, друзьям и близким офицеров, память о которых будет жить вечно в сердцах россиян.