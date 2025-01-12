Непогода снова парализовала работу аэропорта Пулково

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге снова закрыли на прием и выпуск самолетов. Всеми виной непогода, сообщает «112» .

Воздушная гавань приняла решение приостановить работу. На опубликованных в Сети кадрах видно, как взлетную полосу замело снегом.

Утром 12 января аэропорт уже приостанавливал работу. В Пулково заявляли, что обеспечение безопасности пассажиров — приоритет в работе. Уточнить статус рейса можно на сайте аэропорта, а также у авиакомпаний.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что Санкт-Петербург обновил максимум снежного покрова этой зимы. По данным городском метеостанции его высота достигла 29 см.