Не хочет лишаться привилегий: Сюткин отказался сдавать номер «АМР» с Mercedes

В России изымают регистрационные знаки «ЕКХ» и «АМР» (с 99-м и 77-м регионами), но артист Валерий Сюткин отказывается снимать «блатной» номер со своего Mercedes-Benz S450, сообщает Mash .

Изначально номер «АМР» принадлежал рабочей «Волге» Центральной автобазы МВД. В 2006 году Сюткин установил его на BMW. Спустя год госномер украсил его Mercedes-Benz S450.

Несмотря на то, что в России массово изымают номера «ЕКХ» и «АМР», Валерий Миладович не собирается сдавать их и расставаться с привилегиями на дорогах. Артист стал одним из первых обладателей комбинаций, кто публично отказался снимать знаки.

Аббревиатура «АМР» и «ЕКХ» часто появлялась на госномерах известных и высокопоставленных лиц. Сейчас ее выводят из оборота: учет аннулируют, а продажу запрещают.

Ранее стало известно, что в России хотят ввести зеленые и бирюзовые автомобильные номера. Их предложили вешать на электрические и беспилотные автомобили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.