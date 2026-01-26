Для электричек и беспилотников: зеленые и бирюзовые госномера могут ввести в РФ

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил добавить зеленый и бирюзовый цвета к уже имеющейся в России цветовой палитре автомобильных госномеров. Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает SHOT .

По его мнению, на электрические автомобили стоит вешать зеленый номер, а на беспилотные авто, которые в будущем появятся на дорогах, — бирюзовый. Шапарин считает, что такой подход упростит работу сотрудникам ГАИ и повысит безопасность дорожного движения.

В письме эксперт ссылается на опыт других стран в использовании цветных номеров для различных типов транспортных средств. Такая практика, например, есть в Китае и Белоруссии.

Сейчас в России выдают госномера 4 цветов: красные — дипломатические, синие — полиция, желтые — такси, а черные — военные.

Ранее Шапарин предложил начать лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. По его мнению, такие «апгрейды» создают прямую угрозу безопасности на дороге.

