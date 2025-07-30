На одной из центральных площадей Москвы закрыли движение

В Москве закрыто движение на одной из центральных площадей города — Боровицкой. Власти советуют водителям проявлять внимательность и заранее планировать маршрут, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Информации о возникновении ДТП на Боровицкой площади пока не поступало. Прочие подробности ситуации выясняются.

Между тем крупное «комбо-ДТП» случилось на пересечении Егорьевского шоссе и трассы А-107 в Московской области. Судя по кадрам с места событий, на дороге столкнулись автобус, «Газель» и фура. В зоне ДТП работали полицейские, врачи, пожарные и сотрудники Раменской службы спасения. В результате аварии пострадал один из водителей.

Накануне, 29 июля, в Москве временно закрывали движение на участках Тверской улицы, Ленинградского и Волоколамского шоссе.