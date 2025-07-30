«Автобус вообще без стекол»: страшное «комбо-ДТП» случилось в Подмосковье

сегодня в 14:21

Крупная авария с участием автобуса, грузовика и фуры произошла в Подмосковье

Массовая авария произошла на трассе в Московской области — столкнулись фура, «Газель» и автобус. На месте ДТП работают полиция, скорая помощь, пожарные и служба спасения, сообщает «МК: срочные новости» .

Транспортные средства столкнулись на пересечении Егорьевского шоссе и трассы А-107.

Очевидец-автомобилист успел запечатлеть место аварии на видеокамеру. Судя по кадрам, в результате ДТП фура перевернулась, а у стоящего поблизости автобуса выбило стекла.

«Автобус вообще без стекол», — говорит оператор.

На месте происшествия также замечены врачи и карета скорой помощи, пожарный автомобиль, полиция и машина Раменской службы спасения.

Обстоятельства и прочие подробности аварии выясняются.