«Автобус вообще без стекол»: страшное «комбо-ДТП» случилось в Подмосковье
Крупная авария с участием автобуса, грузовика и фуры произошла в Подмосковье
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
Массовая авария произошла на трассе в Московской области — столкнулись фура, «Газель» и автобус. На месте ДТП работают полиция, скорая помощь, пожарные и служба спасения, сообщает «МК: срочные новости».
Транспортные средства столкнулись на пересечении Егорьевского шоссе и трассы А-107.
Очевидец-автомобилист успел запечатлеть место аварии на видеокамеру. Судя по кадрам, в результате ДТП фура перевернулась, а у стоящего поблизости автобуса выбило стекла.
«Автобус вообще без стекол», — говорит оператор.
На месте происшествия также замечены врачи и карета скорой помощи, пожарный автомобиль, полиция и машина Раменской службы спасения.
Обстоятельства и прочие подробности аварии выясняются.