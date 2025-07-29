Движение закрывали на Ленинградском, Волоколамском шоссе и Тверской улице

В Москве временно закрывали движение на Тверской улице и Ленинградском шоссе от МКАД. Также перекрывалась дорога на Волоколамском шоссе по направлению в центр города перед пересечением с Ленинградским шоссе, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

О закрытии движения объявили в 16:43 вторника, 29 июля. Его удалось восстановить уже через 6 минут.

На период закрытия движения водителям советовали проявлять внимательность и заранее планировать маршруты.

Сейчас пробки в Москве составляют 4 балла, свидетельствуют данные приложения «Яндекс. Карты».

Утром во вторник массовая авария произошла на внутренней стороне 104-го километра МКАД. Движение в районе ДТП было затруднено, о наличии пострадавших не сообщалось.