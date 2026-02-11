На бывших заводах Toyota и VW в России вскоре запустят производство

сегодня в 13:51

Запуск производства на бывших заводах Toyota и VW в РФ запланирован на 2026 год

Глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что на заводах, ранее принадлежавших Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области, производство возобновится в 2026 году, сообщает «Царьград» .

Данная мера призвана оживить производственные процессы и развитие автомобильной промышленности в России.

Между тем «АвтоВАЗ» опроверг информацию о том, что россияне массово жалуются на проблемы с электронным блоком управления (ЭБУ) на машинах Lada Largus.

Ранее стало известно, что автомобили Haval начали брать владельцев в заложники во время морозов, блокируя двери.

