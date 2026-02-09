«АвтоВАЗ» опроверг информацию о массовых жалобах на дефекты Lada Largus

В пресс-службе «АвтоВАЗа» опровергли информацию о массовых проблемах с электронным блоком управления (ЭБУ) на автомобилях Lada Largus. Количество обращений по работе не превысило одну тысячную долю от общего объема проданных машин, сообщает ТАСС .

В России предприниматели массово пожаловались на качество новых отечественных автомобилей Lada Largus. По их словам, машину приходится загонять в сервис минимум раз в месяц. Владельцы также указывают на странности в работе отопления салона, а электроника выделена как отдельная проблема.

С момента возобновления производства Lada Largus в 2024 году было продано более 59 тыс. авто. В «АвтоВАЗе» заявили, что, согласно сервисной статистике, количество обращений по ЭБУ не превышает одну тысячную долю от всех жалоб. В компании подчеркнули, что проверяют поступившие обращения от клиентов.

Ранее эксперты провели анализ популярности и средних цен на машины с пробегом в январе этого года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. В целом спрос на такие авто вырос на 3,8%, а стоимость уменьшилась на 5,7%.

