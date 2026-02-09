Названы самые популярные у россиян марки машин с пробегом

Эксперты провели анализ популярности и средних цен на машины с пробегом в январе этого года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. В целом спрос на такие авто вырос на 3,8%, а стоимость уменьшилась на 5,7%, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

В топ самых популярных у россиян марок машин с пробегом вошли LADA (доля в общем показателе интереса была 24,6%), Toyota (7,4%), Hyundai и Kia (по 5,5% каждая), Volkswagen (4,8%).

Больше всего интереса вызывают такие модели LADA, как Priora, Granta, Samara, 4×4 «Нива». Еще в лидерах Toyota Camry, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio и Volkswagen Polo.

Спрос на Kia увеличивался быстрее, чем на машины остальных марок (плюс 26,2%). За ними идут Hyundai (плюс 19,8%), Lexus (плюс 19%), Skoda (плюс 18,5%) и Renault (плюс 14,4%).

Среди конкретных моделей автомобилей наибольший рост спроса показали Hyundai Solaris (повысился на 28,3%). Затем идут Kia Rio (плюс 24,7%), Volkswagen Polo (плюс 22,3%), Chevrolet Niva (плюс 21,3%) и LADA Granta (плюс 13,8%).

Наибольшая доля среди предложений на сервисе «Авито Авто» у машин марок LADA (19,4% от всех предложений), Toyota (7,4%), Kia и Hyundai (по 5,5% каждая), Volkswagen (4,9%).

В Москве спрос на авто с пробегом вырос на 6,8%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.

Средняя стоимость такой машины составила 750 тыс. рублей, что на 5,7% ниже, чем год назад. Самым сильным было снижение цены на Renault Logan (минус 11,4%, до 390 тыс. рублей), LADA Kalina (минус 10,3%, до 269 тыс. рублей), LADA Priora (минус 8,6%, до 320 тыс. рублей), Hyundai Solaris и Kia Rio (по минус 8,4%, до 870 тыс. рублей каждая).

