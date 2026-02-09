Каждый месяц в сервисе: россияне пожаловались на новые Lada Largus

В России предприниматели массово жалуются на качество новых отечественных автомобилей Lada Largus. Их приходится загонять в сервис минимум раз в месяц, сообщает Mash .

По словам бизнесменов, машины начинают выходить из строя уже после 7-20 тысяч километров, хотя ранее работали и по 600–760 тысяч километров без ремонта. При этом цена за пять лет возросла с 700 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Как минимум раз в месяц Lada Largus нуждается в починке: ступичные подшипники, которые ранее служили по 150–200 тысяч километров, теперь выходят из строя уже после 15–20 тысяч.

Владельцы также указывают на проблему с отоплением салона: термостат поддерживает температуру около 70–76°C, что считается технической неисправностью. Однако официальные дилеры утверждают, что это соответствует норме. Помимо этого, отмечаются нестабильная работа мотора 1.6, использование дешевых форсунок, ускоренный износ механической коробки передач, утечки масла, частые поломки генератора и навесного оборудования.

Отдельной серьезной проблемой стала электроника. Автомобили не предупреждают водителя о критических отказах, таких как неисправность двигателя или системы ABS: индикаторы на панели не загораются, а звуковые сигналы работают с перебоями.

В Национальном автомобильном союзе заявили, что обращения к «АвтоВАЗу» остаются безрезультатными. Организация намерена добиваться отзыва некачественных автомобилей через Росстандарт.

