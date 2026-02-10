Автомобили Haval начали брать владельцев в заложники во время морозов в России

сегодня в 09:40

В России владельцы машин Haval столкнулись с серией неприятностей при морозах

В России владельцы китайских автомобилей Haval пожаловались на неисправности, которые проявляются при морозах. Проблемы начинаются уже при температуре около -10 градусов, сообщает SHOT .

В основном с проблемами столкнулись водители моделей Haval H9 и Haval F7x. После стоянки на холоде машина может не пустить хозяина внутрь: двери не открываются, а ручки ломаются. Если попасть в салон все-таки получилось, возникает риск остаться там надолго, так как двери блокируются.

Кроме того, авто часто отказывается заводиться двигатель. Стартер работает вхолостую.

Среди проблем автомобилисты отметили и замерзание дисплея. Экран перестает реагировать на касания, начинает моргать и отключаться. Заменить его стоит около 50-80 тыс. рублей.

Ранее российские предприниматели пожаловались на бесконечные сбои в новых Lada Largus. «АвтоВАЗ» опроверг информацию о массовых проблемах.

