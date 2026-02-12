Москва может встать в 8-балльных пробках вечером в четверг из-за снегопада

По данным ЦОДД, 8-балльные пробки ожидаются в Москве вечером в четверг на фоне сильного снегопада, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Непогода сохранится в мегаполисе 12–13 февраля. Жителей просят в это время по возможности использовать для поездок метро — так получится быстрее добраться до места назначения. Кроме того, в таком случае коммунальные службы без помех смогут убрать дороги.

На данный момент на нескольких участках уже возникло интенсивное движение. Пробки наблюдаются на внешней стороне ТТК от Нижегородской эстакады до Лефортовского тоннеля, внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до улицы Павла Фитина, а также на Ярославском шоссе по направлению в центр.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим, не торопиться и избегать опасных маневров. Важно соблюдать дистанцию и снижать скорость заранее вблизи пешеходных переходов.

Треть месячной нормы осадков может выпасть 12–13 февраля в Московском регионе. В Москве наиболее интенсивными осадки будут в период с 09:00 12 февраля до 10:00 13 февраля.

