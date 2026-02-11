Треть месячной нормы осадков может выпасть 12–13 февраля в Московском регионе

Московский регион ожидают обильные осадки. Они будут идти в течение двух суток, сообщает главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале .

Осадки принесет активный атлантический циклон. По прогнозу, основной объем выпадет в течение суток в среду, 12 февраля, и в ночь на четверг, 13 февраля.

За этот период в столице и области может выпасть от 10 до 15 мм осадков или до трети месячной нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что климатическая весна в Москве ожидается 21 марта.

