Синоптик назвал дату наступления климатической весны в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что климатическая весна в России ожидается 21 марта. Эта дата является среднестатистической для Москвы, сообщает РИА Новости .

Леус отметил, что климатическая весна из года в год приходит примерно в одинаковую дату и зависит от ряда характеристик.

«В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время», — отметил синоптик.

Леус также добавил, что о начале метеорологической весны говорить пока рано. Речь о ней пойдет, когда снег в Москве полностью растает.

