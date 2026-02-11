Городские службы Москвы готовятся к интенсивным снегопадам 12-13 февраля

сегодня в 14:57

Интенсивные осадки в виде снега ожидаются в Москве 12–13 февраля. Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодой, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как отмечают синоптики, осадки накроют Москву в ближайшие дни. Ожидается снег, местами сильный, а также мокрый снег. Возможно образование гололедицы. Особенно интенсивными осадки будут в период с 09:00 12 февраля до 10:00 13 февраля.

По мере выпадения снега городские службы будут совершать уборку, в том числе сплошное механизированное подметание с последующей противогололедной обработкой.

Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК, к соцобъектам.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать проезду спецтехнике.

Ранее сообщалось, что треть месячной нормы осадков может выпасть 12–13 февраля в Московском регионе. Их принесет активный атлантический циклон.

