Меры безопасности: десятки лайнеров, летевших в Шереметьево, не могут приземлиться

Утром в аэропорту Шереметьево не могут приземлиться десятки самолетов, которые направлялись в Москву, сообщает «Осторожно, новости» .

Ранее в воздушной гавани объявили план «Ковер». Для безопасности введены ограничения прилетов и вылетов. Также ПВО сбила дрон, летящий на столицу.

Лайнеры ожидают снятия режима в других регионах РФ. Так, два рейса направили в «зону ожидания» под Череповец, еще несколько самолетов кружат над Костромской и Самарской областями.

Часть лайнеров отправили на запасные аэродромы. Рейсы из Красноярска и Иркутска улетели в Санкт-Петербург, также как и борт из Улан-Удэ. А самолет из Владивостока сделал резкий поворот в сторону Нижнего Новгорода и Казани. Где именно он сядет, пока неизвестно.

