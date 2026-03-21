сегодня в 10:17

Временные ограничения на работу ввели в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации – советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

Он пояснил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как пояснили в пресс-служба аэропорта, ограничения действуют из-за сигнала «ковер». Прилет и вылет лайнеров идет по согласованию с соответствующими органами.

Пассажирам следует быть готовым к более длительному ожиданию рейсов. Возможны корректировки в графике полетов.

Информацию о статусе рейса можно узнать через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.

