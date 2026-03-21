Средства ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один вражеский беспилотник, летевший на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Прошедшей ночью силы ПВО Минобороны РФ сбили 27 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы.
По данным министерства обороны страны, прошедшей ночью над 15 регионами РФ были сбиты 283 дрона противника самолетного типа.
