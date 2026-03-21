сегодня в 08:50

283 украинских беспилотника уничтожили ночью над Россией

Прошедшей ночью над 15 регионами РФ были сбиты 283 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Их перехватили с 23:00 20 марта до 07:00 дежурными средствами ПВО.

БПЛА ВСУ ликвидировали над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом.

Ранее ВСУ с помощью дронов типа «Лютый» атаковали нежилой многоквартирный дом в Уфе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.