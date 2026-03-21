Украинские БПЛА атаковали нежилой многоквартирный дом в Уфе
ВСУ с помощью беспилотников типа «Лютый» атаковали нежилой многоквартирный дом в Уфе, сообщает Mash.
Как рассказали горожане, дроны попали в строящийся дом, находящийся в Ленинском районе Уфы. Взрывы от БПЛА они услышали около часа назад, после этого на верхних этажах строения вспыхнул пожар.
Из-за ЧП в здании обгорел фасад, потрескалась кирпичная кладка, также были выбиты стекла.
В аэропорту Уфы из-за беспилотников ввели ограничения на вылет и прием самолетов.
Также ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ночью и утром и в девяти районах региона перехватили около 90 БПЛА ВСУ.
