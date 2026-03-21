Массированная атака: около 90 беспилотников сбили над Ростовской областью
Около 90 беспилотников сбили над Ростовской областью ночью и утром
Этой ночью и утром и в девяти районах Ростовской области перехватили около 90 дронов противника, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке», — отметил глава области.
Он добавил, что БПЛА уничтожили в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском районах. Сведений о пострадавших и разрушениях не было.
По его словам, сейчас беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.
