Летевшие в Тель-Авив самолеты меняют маршруты из-за обстрелов Израиля
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Пассажирские самолеты, летевшие в Тель-Авив, вынуждены менять маршруты из-за массированного ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Так, при приближении к израильскому воздушному пространству развернулись рейсы местной авиакомпании El Al, следующие из московского аэропорта Домодедово, и рейсы авиакомпании Red Wings, вылетающие из аэропорта Сочи.
Кроме того, не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из Милана, а также рейс El Al из Тивата.
По предварительной информации, самолеты будут заходить на посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре. В настоящее время здесь будет приземляться борт из польского Катовице.
Ранее Израиль подвергся массированной атаке баллистическими ракетами со стороны Ирана. Жители Тель-Авива прячутся в бомбоубежищах и сообщают о работе системы ПВО «Железный купол».