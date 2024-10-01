Летевшие в Тель-Авив самолеты меняют маршруты из-за обстрелов Израиля

Так, при приближении к израильскому воздушному пространству развернулись рейсы местной авиакомпании El Al, следующие из московского аэропорта Домодедово, и рейсы авиакомпании Red Wings, вылетающие из аэропорта Сочи.

Кроме того, не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из Милана, а также рейс El Al из Тивата.

По предварительной информации, самолеты будут заходить на посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре. В настоящее время здесь будет приземляться борт из польского Катовице.

Ранее Израиль подвергся массированной атаке баллистическими ракетами со стороны Ирана. Жители Тель-Авива прячутся в бомбоубежищах и сообщают о работе системы ПВО «Железный купол».