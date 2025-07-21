Компенсировать сложно: эксперт рассказал о возврате денег за отмененный рейс

Эксперт-юрист, адвокат Вадим Багатурия заявил, что получить денежную компенсацию за сильную задержку или отмену авиарейса довольно трудно, но возможно, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если люди хотят получить средства обратно, они могут обратиться с претензией к авиакомпании. И по правилам, если рейс на определенную дату был отменен не по вине пассажира, последний вправе получить денежную компенсацию», — сказал Багатурия.

По его словам, для этого необходимо собрать документы и доказательства: посадочный талон и время прибытия в аэропорт, а затем отправить их на электронную почту компании-перевозчика.

С 1 апреля 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому пассажиры могут получить выплату 100 рублей в час за задержку перелета. Потребовать эти деньги можно в трех случаях: если экипаж самолета не прибыл в аэропорт вовремя, если самолет прилетел позже или если сотрудники не подготовили борт к полету.