сегодня в 11:34

Компенсационный маршрут от «Черкизовской» до «Комсомольской» запустили в Москве

Из-за закрытого участка Сокольнической линии метро доехать до ближайших станций можно на компенсационном маршруте. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Транспорт будет ходить по закрытому участку Сокольнической линии от метро «Черкизовская» до «Комсомольская». Остановки сделают рядом со станциями «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская».

Пассажиров призвали использовать иные линии метро, трамваи, МЦК, МЦД, электробусы и другой транспорт.

Утром 21 апреля пресс-служба столичного Дептранса сообщила, что на участке Сокольнической линии метро Москвы нет движения поездов. Организовали проверку состава.

На станции метро «Комсомольская» провели эвакуацию пассажиров. Один из составов поезда начал дымиться. Некоторым пассажирам пришлось выходить из вагонов и идти по тоннелям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.