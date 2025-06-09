Китайские машины обрушили цены, заполонив вторичный авторынок

Вторичный рынок автомобилей в Тюменской области заполонили китайские машины. При этом цена на популярные модели падает на фоне общего низкого спроса, сообщает РБК .

Предложение вторичных авто китайских брендов в Тюменской области выросло на 28% за 5 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Заметно увеличилось количество объявлений по продаже авто марки OMODA.

Предложение данной машины выросло на 347% с января по май текущего года. Также в топ-3 по динамике роста количества объявлений вошли Tank, Haima.

Тюменцы стали распродавать китайские автомобили, купленные преимущественно 3-4 года назад. В топе по количеству объявлений о продаже находится Omoda C5. Стоимость этого авто с пробегом упала на 12% по сравнению с прошлым годом. Теперь она начинается от 1,9 млн руб. Также снизились цены и на другие авто. Стоимость падает на фоне снижения спроса.

Ранее эксперт Ирина Франк заявила, что снижение продаж новых автомобилей в России на 28% за первые пять месяцев 2025 года стало следствием многих факторов. Даже скидки на авто не компенсируют падение покупательской способности