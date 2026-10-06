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Крыса напала на ребенка в супермаркете крымской Алушты

Происшествия
Telegram-канал «Mash на Волне»

Фото - © Telegram-канал «Mash на Волне»

В продуктовом супермаркете в крымской Алуште крыса напала на несовершеннолетнего посетителя. Перед этим грызун свободно перемещался между торговыми рядами, привлекая внимание растерянных клиентов, сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

Один из очевидцев решил прогнать вредителя и нанес удар ногой. Однако испуганная крыса метнулась в сторону и вцепилась зубами в палец оказавшегося на его траектории подростка.

Грызун прокусил кожу до крови.

Представители торговой сети поспешили заявить, что буквально накануне в магазине проводились комплексные мероприятия по дератизации. По их версии, на крысу ядохимикаты не успели подействовать должным образом. 

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