Загруженность дорог Московской области утром во вторник, 24 ноября, составляет 5 баллов. Движение затруднено на ряде трасс и шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 24 ноября загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Пробки также отмечены на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть осторожными из-за ожидаемого снега. Ведомство рекомендует не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале Минтранса Подмосковья в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.