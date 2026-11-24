Жители Подмосковья более 200 раз запросили сведения о переселении онлайн

Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой для получения информации о переселении из аварийного жилья более 200 раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале с помощью электронной услуги можно узнать статус аварийного дома, планируемые сроки переселения и доступные варианты переезда. Подать заявление могут собственники, наниматели и все жильцы, зарегистрированные в таком доме на территории Подмосковья.

Для подачи онлайн-заявки нужна подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В форме необходимо указать всех собственников и проживающих, в том числе не имеющих регистрации. Если квартира оформлена до 31 января 1998 года, к заявке нужно приложить правоустанавливающие документы.

Каждому указанному в заявлении совершеннолетнему поступит электронное согласие на обработку персональных данных. Его необходимо подтвердить в личном кабинете в течение трех дней. Ответ на запрос появится в личном кабинете заявителя в течение шести рабочих дней.

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По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.