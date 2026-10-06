Мария Воропаева и Валерий Селезнев обсудили проблемы детей с ОВЗ в Подмосковье

В День учителя заместитель Председателя Госдумы Мария Воропаева и Координатор Московского областного отделения ЛДПР, депутат Госдумы Валерий Селезнев посетили отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Лосенок» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации, филиал в подмосковном Лосино-Петровском.

Центр рассчитан на 60 детей, которые проходят здесь реабилитацию и получают помощь специалистов. С детьми работают логопеды, дефектологи, психологи, специалисты по социальной и реабилитационной работе, медицинские сотрудники и другие специалисты.

Главной темой встречи стали не только профессиональные проблемы сотрудников, но и системные сложности, с которыми сталкиваются семьи детей с РАС и другими особенностями развития.

Одна из наиболее острых проблем — доступ детей с ОВЗ к полноценному образованию и социализации.

По словам участников встречи, в ряде регионов сохраняется ситуация, когда ребенку предлагают надомное обучение, поскольку создать в образовательной организации необходимые специальные условия оказывается сложнее. При этом для ребенка с расстройством аутистического спектра обучение дома означает не только отсутствие привычного школьного коллектива, но и сокращение возможностей для общения, социализации и формирования самостоятельности.

«Что такое для ребенка с аутизмом остаться дома? Это огромная проблема. Ребенку нужны не только занятия, но и общение, социализация, возможность быть частью общества. Это не проблемы конкретного учреждения или конкретной семьи. Это проблемы нашей страны. Когда ребенок не получает возможности нормально учиться, общаться и становиться самостоятельным, это касается всех нас», — отметила Мария Воропаева.

Отдельно участники встречи говорили о дефиците тьюторов, дефектологов, психологов и других специалистов. Для полноценной инклюзии недостаточно просто принять ребенка в обычный класс: ему могут потребоваться адаптированная программа, индивидуальное сопровождение и специальные условия.

«ЛДПР выступает за то, чтобы дети с ОВЗ могли получать подходящее образование и необходимые медицинские, социальные и реабилитационные услуги независимо от муниципальных границ. В августе 2026 года Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить право детей получать такие услуги в ближайших подходящих учреждениях, а не только по месту формальной территориальной привязки», — подчеркнул Валерий Селезнев.

Отдельно депутаты обсудили положение сотрудников реабилитационного центра. Специалисты рассказали, что многие из них не имеют статуса педагогических работников, несмотря на то что фактически выполняют педагогические функции и ежедневно занимаются развитием и обучением детей.

По словам сотрудников «Лосенка», заработок специалистов с учетом стимулирующих выплат составляет в среднем около 50–60 тыс. рублей в месяц. При этом работа требует высокой квалификации, постоянной эмоциональной вовлеченности и индивидуального подхода к каждому ребенку.

«Сегодня здесь работают люди, которые фактически совмещают функции педагога, наставника и сопровождающего, но при этом не всегда имеют статус педагогического работника и соответствующие меры поддержки. Это одна из причин кадрового дефицита. Мы считаем необходимым возвращаться к вопросу дополнительных надбавок для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ», — заявил Валерий Селезнев.

ЛДПР уже выступала с предложением повысить оплату труда педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью, за счет федерального бюджета. В августе партия заявила о подготовке поправок в федеральный бюджет на 2027 год, предусматривающих повышение оплаты труда таких педагогов на 20%.

По итогам встречи депутаты зафиксировали предложения специалистов и родителей. Вопросы доступности реабилитации, образования, медицинской помощи и поддержки работников сферы будут прорабатываться на федеральном уровне.

Завершая визит, Валерий Селезнев и Мария Воропаева поздравили сотрудников «Лосенка» с Днем учителя и вручили специалистам центра почетные грамоты, подписанные Лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, и памятные подарки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.