Врачи МОНИКИ удалили у юноши редкий слезный камень

Врачи МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского удалили слезный камень у молодого человека, который около шести месяцев страдал от постоянного слезотечения и воспаления левого глаза, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Молодой человек обратился в отделение оториноларингологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с постоянным слезотечением из левого глаза, припухлостью его внутреннего угла и периодическими гнойными выделениями. Симптомы беспокоили его около шести месяцев. КТ придаточных пазух носа показала расширение нижней части левого носослезного протока и небольшие плотные образования внутри. Врачи заподозрили дакриолит — слезный камень, перекрывающий проток.

«Дакриолиты — редкая патология, которая приводит к непроходимости слезоотводящих путей и хроническому воспалению слезного мешка. Наиболее информативным методом диагностики считается КТ-дакриоцистография — исследование, которое позволяет оценить проходимость слезных путей и определить причину нарушения», — рассказал врач оториноларингологического отделения МОНИКИ Эльдар Исаев.

В этом случае врачи заподозрили инородное тело даже без введения контрастного вещества. Во время операции они осмотрели нижний носовой ход и область выхода носослезного протока, обнаружили и извлекли камень. Проходимость слезоотводящих путей полностью восстановили, пациента выписали под амбулаторное наблюдение.

Врачи рекомендуют не откладывать обращение к специалистам при постоянном слезотечении, припухлости у внутреннего угла глаза и гнойных выделениях. При механической закупорке слезных путей лекарства могут оказаться неэффективными — тогда потребуется операция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.