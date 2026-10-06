В Электростали подвели итоги недели и обсудили запуск отопления

В совещании участвовали представители ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, управляющих компаний и социальных учреждений. Они представили отчеты по основным направлениям работы и обсудили вопросы, требующие особого внимания.

Все котельные Электростали работают по зимнему температурному и гидравлическому графику. Социально значимые объекты уже получают тепло. Пуск отопления в многоквартирные дома продолжается по графику: до 10 октября тепло должно поступить в каждый дом.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» убирают дороги, тротуары и общественные территории, собирают опавшую листву и выполняют межсезонные работы. За прошедшую неделю они отремонтировали 50 погонных метров дорожных ограждений, заменили 24 дорожных знака и восстановили 14 элементов детских игровых площадок.

Заместитель начальника окружного управления социального развития № 4 министерства социального развития Московской области Ольга Дрыгина рассказала о новой мере поддержки семей с четырьмя и более детьми. Она предусматривает компенсацию 50% стоимости платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования Московской области. Для получения поддержки необходимо подать заявление через портал Госуслуг.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.