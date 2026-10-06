В Дмитрове отремонтировали детское инфекционное отделение больницы

В детском инфекционном отделении Дмитровской больницы в сентябре завершили текущий ремонт. Обновленные помещения готовы принимать маленьких пациентов.

В отделении отремонтировали окна, частично заменили стояки отопления и радиаторы для улучшения теплоотдачи. В палатах освежили отделку и установили новые жалюзи. Частично обновили сантехнику, сделав бытовые условия удобнее для пациентов, родителей и медицинского персонала. У входа отремонтировали ступени и установили пандус для маломобильных посетителей.

«Когда ребенок попадает в больницу, у семьи и без того много переживаний. Важно, чтобы в палате было тепло, сантехника исправно работала, а вход в отделение был удобным. Обновление детского инфекционного отделения — важная часть работы по созданию комфортных условий для юных пациентов. Благодарю специалистов, которые выполнили все необходимые работы», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

«Для выздоровления ребенка важны не только качественная медицинская помощь, но и комфортные условия пребывания в стационаре. Мы постарались сделать отделение более удобным и уютным для маленьких пациентов, их родителей и сотрудников. Работа по улучшению инфраструктуры больницы будет продолжена», — рассказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.