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В школе искусств № 3 в Люберцах начнут прокладку внутренних инженерных сетей

Рабочие завершают усиление фундамента детской школы искусств № 3 в Люберцах и в ближайшее время приступят к прокладке внутренних инженерных сетей. Капремонт планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В детской школе искусств № 3 в Люберцах продолжается капитальный ремонт. Рабочие завершают усиление фундамента здания.

«Рабочие заменили перекрытия первого и второго этажей, выполнили усиление конструкций оконных и входных групп. Сейчас приступили к монтажу кровли, возведению новых перегородок для будущих кабинетов и обшивке стен гипсокартоном», — рассказал главный инженер генподрядчика Сергей Перов.

В ближайшее время специалисты начнут прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж окон и вентилируемого фасада.

Также подрядчик благоустроит территорию школы: высадит зеленые насаждения, установит новое ограждение по периметру и построит концертную сцену.

Здание 1954 года постройки вошло в государственную программу капитального ремонта при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подрядчик должен завершить все работы и открыть школу до конца 2026 года.

За последние три года в городском округе Люберцы обновили 13 объектов культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.