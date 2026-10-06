Баскетбольный клуб «Химки» начал чемпионат России с двух побед

Баскетболисты «Химок» 5 октября одержали вторую подряд победу в Суперлиге, обыграв брянскую «Десну» на выезде со счетом 73:63, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матч прошел в Брянске во Дворце единоборств имени Осипенко. Счет по четвертям в пользу «Химок» — 20:13, 21:23, 18:13, 14:14. Хозяева выиграли вторую десятиминутку, но после перерыва химчане увеличили преимущество и удержали его до конца встречи.

Самым результативным игроком матча стал Виктор Заряжко — 16 очков и 3 подбора. Александр Захаров набрал 10 очков и сделал 4 подбора, Сергей Митусов — 10 очков и 3 подбора, Иван Прокопенко — 10 очков и 3 перехвата. Владислав Шарапов записал на свой счет 9 подборов и 3 перехвата, Артем Востриков — 8 подборов, Андрей Сопин — 4 передачи и 4 подбора.

Домашние встречи в этом сезоне команда проведет в Баскетбольном центре Химок. 12 октября «Химки» примут «Темп-СУМЗ», 15 октября — уфимское «Динамо». Оба матча начнутся в 19:00, вход бесплатный.

Сезон 2026/27 команда начала 2 октября. Клуб сохранил костяк лидеров и усилил состав вернувшимися воспитанниками и опытными игроками, рассчитывая бороться за самые высокие места. Главный тренер Роман Семернинов пришел в клуб в феврале 2026 года и вывел команду с девятого места в финал Суперлиги.

В январе 2027 года «Химки» отметят 30-летие. К юбилею клуб приурочил новый логотип, который представил перед стартом сезона.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.