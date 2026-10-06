Диетолог Русакова объяснила, как переработанное мясо повышает риск деменции

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что каждые дополнительные 25 граммов переработанного мяса в день повышают риск деменции на 44–52%, сообщает «Вечерняя Москва» .

К переработанному мясу относятся колбасные изделия, бекон, ветчина, мясная нарезка и куриные рулеты. По словам Русаковой, содержащиеся в них нитраты, нитриты, консерванты и усилители вкуса повреждают кровеносные сосуды и запускают воспалительные процессы.

Диетолог рекомендовала ограничить такие продукты до 50 граммов в сутки. Пара ломтиков качественной колбасы раз в неделю вряд ли повлияет на когнитивные функции при сбалансированном рационе. Ежедневное злоупотребление переработанным мясом также повышает вероятность онкологических заболеваний.

Вместо колбасы и бекона врач посоветовала есть отварную или запеченную говядину, свинину и телятину без добавок. Лосось, скумбрия и сардина, по ее словам, снижают риск деменции на 28% благодаря омега-3 жирным кислотам. Для разнообразия рациона полезны орехи, бобовые, птица, ягоды и листовая зелень.

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