Театры Подмосковья представляют спектакли на фестивале в Москве

Фото - © Сцена из спектакля "Дон Кихот, человек из Ламанчи"/Московский областной театр драмы и комедии

Театры Московской области с 5 по 9 октября показывают постановки в «Мастерской «12» Никиты Михалкова в Москве на Всероссийском фестивале-смотре «Атлас театральной России», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программу 5 октября открыли «Шукшинские рассказы» Химкинского драматического театра «Наш дом» (16+). 6 октября театр «Театральный ковчег в Дубраве» им. протоиерея Александра Меня из Сергиева Посада покажет спектакль «Иудушка. Страсти» (12+).

7 октября на малой сцене выступит Мытищинский театр кукол «Огниво» с постановкой «Сергий Радонежский» (12+). На большой сцене Московский областной театр драмы и комедии из Ногинска представит премьеру «Дон Кихот, человек из Ламанчи» (12+).

8 октября Пушкинский музыкально-драматический театр покажет музыкальный спектакль «Небесный тихоход» (12+). Завершит программу 9 октября Московский областной государственный академический театр балета «Русский балет» им. В. М. Гордеева постановкой «Жизель» на музыку А. Адана (6+).

Всероссийский фестиваль-смотр «Атлас театральной России» представляет театральное искусство всех регионов Российской Федерации и рассчитан на широкую аудиторию. Его девиз — «Театр для всех – театр для каждого». С января 2026 года каждый месяц регионы показывают спектакли своих театров на сцене «Мастерской «12» в течение пяти дней.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.