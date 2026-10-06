Российский рынок искусства продолжил рост в 2026 году

Рынок искусства в России сохранил умеренный рост в первой половине 2026 года. Покупателей привлекают качество работ и возможность собрать личную коллекцию, сообщает «Вечерняя Москва» .

По данным онлайн-сервиса для инвесторов в искусство, оборот индустрии в 2025 году достиг 4,1 млрд рублей — на 5,4% больше, чем в 2024-м. Оценки масштаба рынка расходятся: значительная часть галерейных и частных сделок остается в тени.

Кандидат исторических наук и коллекционер Александр Головкин назвал ярмарки и аукционные дома основными двигателями роста. По его словам, большинство сделок проходит через приложения и интернет-аукционы. Самые активные покупатели — люди от 25 до 45 лет. Растет интерес к российским авторам и региональным школам Урала, Сибири, Татарстана и Дальнего Востока.

Экономист Алексей Тараповский указал на низкую ликвидность, непрозрачные цены, нехватку доверия к экспертизе и подлинности работ. Рынку также недостает кадров и инфраструктуры для оценки, страхования и гарантий.

«Рынок молодой, и болезни у него пока детские», — резюмировал Тараповский.

По данным профильного интернет-проекта, продажи русского искусства внутри страны в 2025 году составили 28,5 миллиона долларов. Самый дорогой лот — «Портрет Д. Г. Дервиза» Валентина Серова — Московский аукционный дом продал почти за миллион долларов.

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