Детский офтальмолог начала работать в Домодедовской больнице

Детский офтальмолог Ольга Левенчик приступила к работе в поликлинике № 4 Домодедовской больницы. Для выпускницы Сеченовского университета это первое место работы после получения диплома в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ольга Левенчик за два месяца работы в поликлинике № 4 Домодедовской больницы приняла несколько сотен пациентов. Ежедневно врач консультирует до 50 детей.

В рамках региональной программы поддержки молодых специалистов за ней закреплен опытный врач-наставник. Он помогает молодому доктору освоить специфику работы и оказывать качественную медицинскую помощь с первого приема.

«Мне близка философия нашей больницы — индивидуальный подход к каждому ребенку. Я хочу работать там, где не просто лечат болезни, а помогают детям видеть мир во всех красках», — отметила Ольга Левенчик.

Врач диагностирует заболевания глаз — от врожденных патологий, включая косоглазие, до приобретенных нарушений рефракции, таких как близорукость и дальнозоркость. Также она проводит профилактические осмотры грудничков для своевременного выявления врожденных патологий зрительной системы.

«Здоровье ребенка начинается с внимательного взгляда родителей», — пояснила врач.

Ольга Левенчик рекомендует обратиться к специалисту, если ребенок часто трет глаза, жалуется на дискомфорт или смотрит немного вбок. Чем раньше выявлена проблема, тем проще ее решить.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.