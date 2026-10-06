Мать погибшего бойца СВО три года пытается вернуть аванс за дом
Валентина Журавлева внесла 1,7 млн рублей за дом, но сделка сорвалась. Мать погибшего участника специальной военной операции уже три года добивается возврата аванса, сообщает RT.
Деньги на покупку жилья были частью выплаты после гибели сына Александра. В марте 2023 года он добровольно ушел на специальную военную операцию, а через месяц погиб. Валентина осталась жить с невесткой и 11-летним внуком.
После получения выплаты женщины решили купить дом поблизости. Нотариус сообщил о проблемах с документами собственницы: ей требовалось время на их исправление. Женщины внесли аванс, получили ключи, но в день сделки владелица не пришла и перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что дом куплен с использованием материнского капитала и находится в залоге у банка.
Суд встал на сторону Журавлевой и обязал собственницу вернуть аванс. Однако полностью долг она до сих пор не погасила.
«Первое время она платила, 40 тыс. прислала, потом все меньше и меньше. Сейчас два года вообще не платит. 1,5 млн осталось. В прошлом месяце пришли 400 рублей и следом 4 тыс., и все», — рассказала RT Валентина.
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